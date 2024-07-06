Тренер Испании заявил, что Кроос должен был получить красную карточку

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мыслями по поводу игры футболиста сборной Германии Тони Крооса.
«Педри получил очень сильный удар, и наказать за это можно было бы иначе. Но я не буду использовать это в качестве оправдания, если вылетает один – играть должен другой. Все 26 футболистов готовы. Педри было больно. Думаю, фол Крооса тянул на красную карточку», – заявил де ла Фуэнте.
- 34-летний центральный хавбек Тони Кроос вышел в основе немецкой сборной на поединок с Испаний (1:2). В самом начале игры футболист совершил ряд фолов, но главный рефери не стал наказывать игрока карточками.
- В результате столкновения с немецким хавбеком травму получил испанец Педри. Вместо него вышел Дани Ольмо. Примечательно, что именно Ольмо стал главным героем встречи. Он забил гол и оформил ассист.
- Отметим, что во втором тайме Кроос все-таки получил желтую карточку.
Источник: As