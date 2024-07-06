Тренер Испании заявил, что Кроос должен был получить красную карточку

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мыслями по поводу игры футболиста сборной Германии Тони Крооса.

«Педри получил очень сильный удар, и наказать за это можно было бы иначе. Но я не буду использовать это в качестве оправдания, если вылетает один – играть должен другой. Все 26 футболистов готовы. Педри было больно. Думаю, фол Крооса тянул на красную карточку», – заявил де ла Фуэнте.