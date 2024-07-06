Футболист «Зенита» Ерохин высказался о победе над «Тальересем»

Российский игрок «Зенита» Александр Ерохин поделился мыслями по повод поединка с аргентинским «Тальересем» в рамках Летнего Кубка.

«Команда – хорошая, неплохо контролировала мяч. Поэтому просто не было, тем более под нагрузками пока у нас не всегда хватает сил на весь матч, чтобы прессинговать. Мы будем над этим еще работать, будет появляться свежесть и взаимодействие будут получаться лучшее.

По движению и по эмоциям игра получилась приближенной к официальной. Поэтому, да, наверное. Немного завелись обе команды, такой накал был небольшой», – поделился Ерохин.