Футболист «Зенита» Ерохин высказался о победе над «Тальересем»

Российский игрок «Зенита» Александр Ерохин поделился мыслями по повод поединка с аргентинским «Тальересем» в рамках Летнего Кубка.
«Команда – хорошая, неплохо контролировала мяч. Поэтому просто не было, тем более под нагрузками пока у нас не всегда хватает сил на весь матч, чтобы прессинговать. Мы будем над этим еще работать, будет появляться свежесть и взаимодействие будут получаться лучшее.
По движению и по эмоциям игра получилась приближенной к официальной. Поэтому, да, наверное. Немного завелись обе команды, такой накал был небольшой», – поделился Ерохин.
- У «Зенита» 6 очков в двух играх международного товарищеского турнира.
- В 1-м туре невский коллектив не оставил шансов «Сочи», отправив в ворота соперника пять мячей (5:2).
- Во втором поединке турнира чемпион России играл с «Тальересем», представляющим аргентинский чемпионат. Исход матча решил 11-метровый, назначенный Кириллом Левниковым в ворота аргентинцев. Фол заработал Александр Ерохин. 11-метровый реализовал бразилец Густаво Мантуан. Этот гол так и остался единственным во встрече. Отметим, что в концовке между футболистами команда возникла потасовка.
- Александр Ерохин на турнире отметился 1 голом, поразив ворота «Сочи».
Источник: Официальный сайт «Зенита»