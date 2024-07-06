Полузащитник сборной Португалии высказался о вылете команды с Евро-2024

Хавбек сборной Португалии Бернарду Силва поделился мыслями по поводу вылета команды с Евро-2024.

«Точно так же, как это было жестоко для Словении в 1/8 финала [поражение в серии пенальти], сегодняшний день жесток и по отношению к нам самим. Будем делать шаг вперед: это урок, и мы постараемся стать сильнее. Но урок этот нужно выучить», – высказался Силва.

Португалия завершила свое выступление на Евро-2024.

Дружина Роберто Мартинеса уступила Франции (0:0, 3-5 пен.)

Последний раз португальцы выигрывали Евро в 2016 году.

Примечательно, что тогда в финале португальская сборная обыграла именно французов под руководством Дидье Дешама (1:0).

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