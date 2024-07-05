Нагельсман высказался о вылете сборной Германии с Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман подвел итоги проигранного матча 1/4 финала Евро-2024 против Испании.

Немцы потерпели поражение со счетом 1:2.

Они пропустили 2-й гол на 119-й минуте.

Германия вылетела с домашнего чемпионата Европы.

«Поздравляю Испанию с выходом в полуфинал. В первом тайме игра была слишком открытой. Во втором мы были лучше, а с 60-й минуты – явно лучше. Мы заслужили сравнять счет в конце матча.

Испанцы забили нам победный гол, использовав последнюю возможность. К сожалению, мы не смогли создать достаточное давление на фланге.

Я сказал футболистам, что они не заслуживали вылета. Все мы скучаем по своим семьям, однако никто из нас не хотел покидать Евро.

В команде с самого начала сборов была очень хорошая атмосфера. Очевидно, мы отдали все силы, пытаясь победить в сегодняшнем матче. Это болезненное поражение», – сказал Нагельсман.

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