Игрок сборной Германии заявил, что любит есть мучных червей: «Они потрясающие»

Немецкий хавбек Роберт Андрих рассказал, что любит есть мучных червей.
«Я люблю мучных червей. Это хороший источник белка. На самом деле я не просто люблю их – я думаю, что они потрясающие», – заявил Андрих.
- Сборная Германии готовится к встрече с Испанией в рамках четвертьфинала Евро-2024. Команды сразятся за путевку в 1/2 финала 5 июля.
- 29-летний Роберт Андрих, играющий на позиции опорного хавбека, провел на домашнем турнире 4 игры и отметился желтой карточкой.
- В минувшем сезоне игрок помог «Байеру» стать чемпионом. В активе немца 4 гола и 2 ассиста в 28 играх Бундеслиги.
- Всего на счету Андриха 9 игр в футболке сборной Германии.
Источник: Goal