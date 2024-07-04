Мбаппе сказал, что думает о Роналду

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем национальных команды в 1/4 финала чемпионата Европы-2024.

«[Сыграть против Роналду] большая честь для меня, все знают, как я восхищаюсь им. Мы по-прежнему поддерживаем связь. Он останется легендой футбола, но мы надеемся на победу завтра.

Завидую ли я ему в чем-то? Нужно ценить то, что он есть, и то, каким он был. Криштиану – уникальный игрок. Его биография говорит сама за себя. Я уважаю его.

Роналду уникален! Такой игрок только один. Я просто хочу идти своим путем. Надеюсь, напишу великую страницу в «Реале», но она будет другой», – сказал Мбаппе.

Матч Португалия – Франция пройдет 5 июля и начнется в 22:00 мск.

На счету Мбаппе на Евро-2024 1 гол и 1 передача в 3 матчах.

Роналду в 4 играх сделал 1 голевой пас. Также он не реализовал пенальти в игре Словенией в 1/8 финала, но затем забил в послематчевой серии 11-метровых.

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