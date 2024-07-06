Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 1/4 финала чемпионата Европы-2024 Португалия – Франция (0:0, по пенальти 3:5).

«Французов я изначально считал главными фаворитами, но по групповому этапу стало ясно, что они не используют весь имеющийся потенциал, не показывают чемпионскую игру. Одной из причин является травма Мбаппе, который боится усугубить проблему. Играет не так активно, атакующий потенциал сильно упал. В дополнение к этому пошли разговоры, что у них какая-то заварушка в команде.

Португалия отскочила в 1/8 финала. Если бы не вратарь, то могли бы в первом раунде плей-офф вылететь. Средняя линия хорошая, вратарь тоже, но значимую роль играют отдельные возрастные игроки.

У Пепе скорость уже не та, хотя с лидерскими качествами всe в порядке, да и внешне не выглядит на 41. Роналду тоже уже не тот, пенальти не может с игры забить. Правда, есть Леау, который по некоторым оценкам даже талантливее Криштиану.

Как этих португальцев можно обыграть с учeтом всех преимуществ и недостатков? Можно забить быстрый гол и заставить раскрыться, можно измотать скоростным и жeстким прессингом, ожидая, когда пойдут ошибки.

Португальские игроки техничные, но не атлетичные. Да и контратаки особо не используют, делают акцент на позиционную игру. И меня удивило, что французы играли медленно, не прессинговали, первый тайм вообще пешком ходили, да и потом так и не перешли к жесткому давлению. Чего боялись? Может, не очень хорошо функционально готовы и берегли силы.

Результата в основное и дополнительное время добиться так и не смогли. Начали играть в два форварда, но Мбаппе вообще никакой. Дешам целых два тайма его держал, а тот стоял на фланге, практически ничего не создал, пассивно играл.

Французы шли по очень тонкому льду. Во втором тайме стали играть в три чистых нападающих, но всe равно до серии пенальти дело дошло. Там, конечно, меня удивили: бить с точки по девяткам – это насколько уверенным надо быть в себе? Я поразился, но всe забили – это говорит и об уверенности, и о высоком техническом оснащении», – написал Бубнов.