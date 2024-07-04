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  • Канчельскис резко высказался о принципиальности футболистов из-за возможного перехода Соболева

Канчельскис резко высказался о принципиальности футболистов из-за возможного перехода Соболева

4 июля 2024, 18:45
11

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Соболеву придется доказывать в «Зените», чтобы он смог получать игровое время. Он переходит к принципиальному сопернику? Забудьте о принципиальности футболистов. Нет того, что было в СССР, когда переход из «Спартака» в «Динамо» Киев был невозможен. Ценности у футболистов сейчас изменились – все упирается у них в деньги. У них нет никаких понятий, они за деньги родную мать продадут», – сказал Канчельскис.

  • В минувшем сезоне Соболев провeл 34 матча в составе «Спартака» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.
  • Transfermarkt оценивает 27-летнего форварда в 7,5 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (11)
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ivany4
1720110103
Интересно, кто-нибудь из нынешних футболистов встретить колченогого в темном переулке, из-за его крайней фразы - Ценности у футболистов сейчас изменились – все упирается у них в деньги. У них нет никаких понятий, они за деньги родную мать продадут. Андрюша вырос, а ума не вынес. Не меряй все по себе!
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Фердя
1720111410
Дурак вы батенька! Век футболиста недолог и хорошо оплачиваемые контракты главенствуют у большинства футболистов над патриотизмом и так далее!
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Spartak_forv@
1720113444
Ну да,тогда волги давали,а теперь деньгами насыпают. Разница не принципиальна)
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Александр.Т.
1720118679
Акинфееву пусть он это скажет
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Spirit_78
1720124819
Человек, который до гробовой доски измазал себя историей с "письмом 14-ти", рассуждает о порядочности и принципиальности. Это сюрреализм просто какой-то.
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Азбука
1720170425
«Ценности у футболистов сейчас изменились – все упирается у них в деньги. У них нет никаких понятий, они за деньги родную мать продадут»-если это о переходе Соболева из Самары в Тушино, то очень запоздалое заявление. Если о возможном трансфере в Зенит, то в чём отличие от предыдущей перемены клуба?
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