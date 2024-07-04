Канчельскис резко высказался о принципиальности футболистов из-за возможного перехода Соболева

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».
«Соболеву придется доказывать в «Зените», чтобы он смог получать игровое время. Он переходит к принципиальному сопернику? Забудьте о принципиальности футболистов. Нет того, что было в СССР, когда переход из «Спартака» в «Динамо» Киев был невозможен. Ценности у футболистов сейчас изменились – все упирается у них в деньги. У них нет никаких понятий, они за деньги родную мать продадут», – сказал Канчельскис.
- В минувшем сезоне Соболев провeл 34 матча в составе «Спартака» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.
- Transfermarkt оценивает 27-летнего форварда в 7,5 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»