Гилерме поделился планами на продолжение карьеры

Бывший вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал, что может продолжить карьеру в Бразилии.

– Ты не собираешься завершать карьеру?

– Не собираюсь, я хочу еще поиграть хотя бы два года. Считаю, что у меня есть физические кондиции. Сейчас я посмотрю все варианты.

Я уже столько лет в России, люблю ее. Появилось несколько вариантов в Бразилии, это моя родная страна, но все равно считаю, что мне там уже будет тяжело жить после 17 лет в России. Я бы хотел остаться здесь. Получится или нет – не знаю.