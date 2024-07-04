Представитель Помазуна рассказал о желании вратаря стать первым номером в ЦСКА

Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, высказался о будущем 27-летнего голкипера.
– Как дела у Ильи Помазуна? Он хочет остаться в ЦСКА или покинуть клуб?
– Он хочет играть. У Илья действующий контракт с ЦСКА, поэтому он тут. Как дальше будет не могу сказать.
– Он готов к переезду в Европу?
– Если будет хорошее предложение, то уедет.
– Его устроит место второго или третьего вратаря в ЦСКА?
– Он хочет быть первым номером.
- Последние три сезона Помазун провел в «Урале» на правах аренды.
- В сезоне-2023/24 на его счету 30 матчей за екатеринбуржцев.
- Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до конца июня 2028 года.
Источник: «Спорт день за днём»