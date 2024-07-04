Представитель Помазуна рассказал о желании вратаря стать первым номером в ЦСКА

Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, высказался о будущем 27-летнего голкипера.

– Как дела у Ильи Помазуна? Он хочет остаться в ЦСКА или покинуть клуб?

– Он хочет играть. У Илья действующий контракт с ЦСКА, поэтому он тут. Как дальше будет не могу сказать.

– Он готов к переезду в Европу?

– Если будет хорошее предложение, то уедет.

– Его устроит место второго или третьего вратаря в ЦСКА?

– Он хочет быть первым номером.