Личка оценил возможный переход Тюкавина из «Динамо» в «Болонью»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал слухи, что этим летом Константина Тюкавина может купить «Болонья», пробившаяся в Лигу чемпионов.

– Константин может усилить эти клубы [»Жирону» и «Болонью»]?

– Константин мог бы играть в любом европейском клубе. Последние два года он доказывает в России, что растет и развивается как футболист.

Переход в «Болонью» был бы хорошим шагом в его карьере. Но решать будут руководство «Динамо» и футболист, если такое предложение поступит.

– Вы будете рады за Костю, если он перейдет в европейскую команду?

– Понятно, что я не буду рад, если он покинет «Динамо». Показателен пример Захаряна: он ушел в «Реал Сосьедад», играл против больших команд в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Это позволяет расти. Так что выбор всегда за футболистом и клубом.