Личка оценил возможный переход Тюкавина из «Динамо» в «Болонью»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал слухи, что этим летом Константина Тюкавина может купить «Болонья», пробившаяся в Лигу чемпионов.
– Константин может усилить эти клубы [»Жирону» и «Болонью»]?
– Константин мог бы играть в любом европейском клубе. Последние два года он доказывает в России, что растет и развивается как футболист.
Переход в «Болонью» был бы хорошим шагом в его карьере. Но решать будут руководство «Динамо» и футболист, если такое предложение поступит.
– Вы будете рады за Костю, если он перейдет в европейскую команду?
– Понятно, что я не буду рад, если он покинет «Динамо». Показателен пример Захаряна: он ушел в «Реал Сосьедад», играл против больших команд в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.
Это позволяет расти. Так что выбор всегда за футболистом и клубом.
- 22-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
- Нападающий в прошедшем сезоне забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
- Его признали лучшим игроком и форвардом РПЛ-2023/24, а также автором самого красивого гола.
- Рыночная стоимость футболиста – 16 миллионов евро.