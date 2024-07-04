«Зенит» предлагал «Спартаку» включить двух игроков в сделку по Соболеву

«Зенит» обсуждал со «Спартаком» разные варианты перехода нападающего Александра Соболева.

Один из них – включение в сделку действующего футболиста петербургского клуба.

На выбор предлагались полузащитник Александр Коваленко и форвард Иван Сергеев.

Соболев в «Спартаке» с 2020 года.

В прошедшем сезоне он забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро. Отступные для российских клубов – 30 млн евро.

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