«Зенит» предлагал «Спартаку» включить двух игроков в сделку по Соболеву

«Зенит» обсуждал со «Спартаком» разные варианты перехода нападающего Александра Соболева.
Один из них – включение в сделку действующего футболиста петербургского клуба.
На выбор предлагались полузащитник Александр Коваленко и форвард Иван Сергеев.
- Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- В прошедшем сезоне он забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро. Отступные для российских клубов – 30 млн евро.
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Источник: Metaratings