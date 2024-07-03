Юрист экс-жены Сафонова прокомментировал выезд Матвея из России

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы экс-супруги Матвея Сафонова Анастасии, удивился, что вратарь смог выехать из России.

«Нам неизвестно, как Сафонов выехал из страны. Также неизвестно, снят ли с него запрет на выезд.

Пока ситуация никак не поменялась. Задолженность по алиментам не погашена», – сказал Шилов.

Этим летом Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро.

Его не выпускали из России в связи с неуплатой алиментов.

Сумма долга – 59 миллионов 230 тысяч рублей.

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