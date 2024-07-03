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  • Заявление МИД Турции о скандале на Евро-2024, связанном с жестом Демирала

Заявление МИД Турции о скандале на Евро-2024, связанном с жестом Демирала

3 июля 2024, 20:00
8

Власти Турции встали на защиту игрока национальной сборной Мериха Демирала.

  • Турки выбили Австрию с Евро-2024.
  • Турецкая сборная победила со счетом 2:1 благодаря дублю Демирала.
  • После матча футболист выложил фото, на котором он показывает «волчий салют» – жест турецких националистов, который запрещен в Австрии.
  • Также он написал неофициальный девиз турецких националистов – цитату Ататюрка «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком».
  • УЕФА начал расследование, обвинив игрока в неподобающем поведении.

«Неприемлемо, что УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении футболиста сборной Турции Мериха Демирала.

В отчете, опубликованном Федеральным ведомством по защите конституции Германии в сентябре 2023 года, подчеркивается, что «волчий салют» не обязательно может ассоциироваться с правым экстремизмом. «Волчий салют» также не является запрещенным символом в Германии.

В этих обстоятельствах реакция властей Германии на действия господина Демирала сама может быть расценена как ксенофобская.

Мы осуждаем политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа в рамках празднования гола, которое не было направлено против кого-либо», – говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

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Источник: сайт МИД Турции
Чемпионат Европы Турция Австрия Демирал Мерих
Комментарии (8)
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BRO_football
1720030188
Вот, оказывается, сколько национальных конфликтов существует. Албания с Сербией, Турция с Австрией! А играть в футбол нельзя только России почему-то.
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DOCTOR PENALTY
1720033178
Руки прочь от господина Демидрола. )))
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Pavel-Osipov-google
1720034573
Ща качнут европу)))
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Spartak_forv@
1720034644
Это бред голимый и гнилые отмазки про "не запрещено". Всё он знал что показывал и кому показывал
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Kugal
1720036668
Может это был не волчий, а собачий салют.
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mutabor0992
1720038969
Чебуреки совсем опухли!Что они там курят?По их логике,Немчура после забитого гола может зиговать.
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mutabor0992
1720039173
Бабуины понимают только палку!
Ответить
mutabor0992
1720041167
Думаю,что после такого поведения(сначала драка с Чехией,теперь вот ЭТО) Туркам можно паковать чемоданы.Отольют их.Даже если оранжевые не обыграют.Судья пеналь поставит или удалит кого...Не нужны эти дикари в полуфинале.
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