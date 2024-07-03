Заявление МИД Турции о скандале на Евро-2024, связанном с жестом Демирала

Власти Турции встали на защиту игрока национальной сборной Мериха Демирала.

Турки выбили Австрию с Евро-2024.

Турецкая сборная победила со счетом 2:1 благодаря дублю Демирала.

После матча футболист выложил фото, на котором он показывает «волчий салют» – жест турецких националистов, который запрещен в Австрии.

Также он написал неофициальный девиз турецких националистов – цитату Ататюрка «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком».

УЕФА начал расследование, обвинив игрока в неподобающем поведении.

«Неприемлемо, что УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении футболиста сборной Турции Мериха Демирала.

В отчете, опубликованном Федеральным ведомством по защите конституции Германии в сентябре 2023 года, подчеркивается, что «волчий салют» не обязательно может ассоциироваться с правым экстремизмом. «Волчий салют» также не является запрещенным символом в Германии.

В этих обстоятельствах реакция властей Германии на действия господина Демирала сама может быть расценена как ксенофобская.

Мы осуждаем политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа в рамках празднования гола, которое не было направлено против кого-либо», – говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.