Эрдоган выступил с новым заявлением по дисквалификации Демирала на Евро-2024

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь отреагировал на дисквалификацию Мериха Демирала.

УЕФА дисквалифицировал защитника сборной Турции на 2 матча за его жест в игре с Австрией.

«Это политически мотивированное решение, бросившее тень на турнир. Дисквалификация Демирала направлена не столько против самого футболиста, сколько против Турции.

Турция ответила на проявленную к ней несправедливость блестящей игрой против Нидерландов (1:2)» – сказал Эрдоган.