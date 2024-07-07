Эрдоган выступил с новым заявлением по дисквалификации Демирала на Евро-2024

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь отреагировал на дисквалификацию Мериха Демирала.
- УЕФА дисквалифицировал защитника сборной Турции на 2 матча за его жест в игре с Австрией.
«Это политически мотивированное решение, бросившее тень на турнир. Дисквалификация Демирала направлена не столько против самого футболиста, сколько против Турции.
Турция ответила на проявленную к ней несправедливость блестящей игрой против Нидерландов (1:2)» – сказал Эрдоган.
- Демирал продемонстрировал «волчий салют».
- Это жест турецких националистов, который запрещен в Австрии.
Источник: aa.com.tr