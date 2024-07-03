Радимов раскритиковал работу Тедеско в сборной Бельгии

Владислав Радимов объяснил провал сборной Бельгии на Евро-2024.
- Команда Доменико Тедеско проиграла Франции (0:1) в 1/8 финала.
- До этого бельгийцы вышли из группы с Румынией, Украиной и Словакией.
- Тедеско ранее тренировал «Спартак».
«Полное разочарование от Тедеско. Понятно, что поколение другое, но эту молодежь можно было подтянуть и играть с ней в другой футбол.
Игра Тедеско более медленная, комбинационная, для этого нужны были другие исполнители. А на этом Евро сборные показывают более интенсивный и быстрый.
Бледная тень осталась от бельгийцев. Сам футбол в их исполнении мне абсолютно не понравился», – сказал Радимов.
Источник: «Матч ТВ»