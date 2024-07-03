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Радимов раскритиковал работу Тедеско в сборной Бельгии

3 июля 2024, 19:50
11

Владислав Радимов объяснил провал сборной Бельгии на Евро-2024.

  • Команда Доменико Тедеско проиграла Франции (0:1) в 1/8 финала.
  • До этого бельгийцы вышли из группы с Румынией, Украиной и Словакией.
  • Тедеско ранее тренировал «Спартак».

«Полное разочарование от Тедеско. Понятно, что поколение другое, но эту молодежь можно было подтянуть и играть с ней в другой футбол.

Игра Тедеско более медленная, комбинационная, для этого нужны были другие исполнители. А на этом Евро сборные показывают более интенсивный и быстрый.

Бледная тень осталась от бельгийцев. Сам футбол в их исполнении мне абсолютно не понравился», – сказал Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Бельгия Радимов Владислав Тедеско Доменико
Комментарии (11)
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Каратель помойников
1720029453
Разжиревший алкаш Кулешов опять умничает... ничего не добился,но ихсрэртъ хоть куда))))
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russkiisergei
1720030943
кто такой радимов для сборной Бельгии? просто грязь из под ногтей!!! критикует он! просто пшел нах...
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DOCTOR PENALTY
1720031865
Тедеско в сб Бельгии - это полное недоразумение. То же самое было в Спартаке.
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k611
1720037419
Пусть станет тренером сборной и покажет как надо. Как говорится пиз.. ть не мешки ворочить.
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timon2401
1720065308
два знатока тренерского дела..Радимов и Мостовой)) только вот кроме как трепаться и критиковать, на более не способны..
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andr45
1720072543
• Команда Лучано Спалетии проиграла Швейцарии (0:2) в 1/8 финала. • Спалетти ранее тренировал «Zenitе». «Полное восторг от Спалетти. Понятно, что поколение другое, но эту молодежь он подтянул и играл с ней в другой футбол. Игра Спалетти искрометная, комбинационная,Сам футбол в их исполнении меня абсолютно очаровал», – сказал Радимов.
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andr45
1720073494
ТЕДЕСКО «ЭРЦГЕБИРГЕ» Тедеско был назначен главным тренером «Эрцгебирге», шедшем тогда на последнем месте во Второй Бундеслиге. Под руководством Тедеско «Эрцгебирге» набрал 13 очков в первых пяти матчах, покинув зону вылета. «ШАЛЬКЕ 04» В сезоне 2017/18 «Шальке 04» под его руководством финишировал на втором месте и напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В Лиге чемпионов 2018/19 «Шальке 04» занял второе место в группе D (после «Порту», но впереди «Галатасарая» и московского «Локомотива») «РБ ЛЯЙПЦИГ» На момент назначения Тедеско «Лейпциг» располагался на 11-м месте в турнирной таблице, а завершила сезон в Бундеслиге на 4-м месте, 21 мая 2022 года «Лейпциг» одолел «Фрайбург» в финале Кубка Германии. СБОРНАЯ БЕЛЬГИИ 11 побед, 5 н
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