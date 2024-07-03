Назван размер зарплаты Глушакова в «Химках»

Полузащитник Денис Глушаков будет зарабатывать в «Химках» около 2,5 миллиона рублей в месяц, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Таким образом, его зарплата выросла в полтора раза по сравнению с прошлым сезоном: в «Урарту» он зарабатывал в переводе на рубли 1,5 миллиона в месяц.
- 37-летний Глушаков подписал контракт с «Химками» 27 июня.
- Ранее он уже выступал за подмосковную команду в 2020–2022 годах.
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Источник: телеграм-канал «Мутко против»