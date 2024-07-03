Игрок НБА – о незабитом пенальти Роналду: «А вот Месси смог бы»

Баскетболист «Нью-Йорк Никс» Джош Харт отреагировал на промах Криштиану Роналду с пенальти в 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 0-3 пен.).

А вот Лео Месси смог бы», – написал Харт в соцсетях.