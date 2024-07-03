Игрок НБА – о незабитом пенальти Роналду: «А вот Месси смог бы»

Баскетболист «Нью-Йорк Никс» Джош Харт отреагировал на промах Криштиану Роналду с пенальти в 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 0-3 пен.).
А вот Лео Месси смог бы», – написал Харт в соцсетях.
- Очень долгое время главным противостоянием в мировом футболе было соперничество Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Оба футболиста заработали наибольшее количество «Золотых мячей». Португалец выиграл 5 наград, а активе аргентинцы 8 наград.
- В минувшем сезоне Криштиану защищал цвета Саудовского «Аль-Насра». В майке своей команды Роналду наколотил 44 гола в 45 играх.
- Месси выступает за американский «Интер Майами». Сезон МЛС в самом разгаре. В 14 играх аргентинский футболист набрал 14+10 по системе «гол плюс пас».
Источник: Социальные сети Джоша Харта