Евро-2024. Турция вышла в 1/4 финала, победив Австрию (2:1) благодаря дублю защитника

Сборная Турции стала последним четвертьфиналистом чемпионата Европы.

Турки выбили из турнира Австрию, выиграв со счетом 2:1.

Дубль оформил центральный защитник Мерих Демирал. Оба гола он забил после розыгрыша углового. У австрийцев отличился Михаэль Грегоритч.

В 1/4 финала Евро-2024 Турция встретится с Нидерландами.

Евро-2024. 1/8 финала

Австрия – Турция – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Демирал, 1; 0:2 – Демирал, 59; 1:2 – Грегоритч, 66.

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