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Расписание матчей
Евро-2024
Австрия - Турция
Австрия - Турция: обзор матча 02 июля 2024
Австрия
02.07.2024, вторник, 22:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Турция
66'
М. Грегоритч
1'
М. Демирал
59'
М. Демирал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Австрия - Турция
83'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
О. Кекчю
82'
Травма
О. Кекчю
78'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
К. Йылдыз
78'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
А. Гюлер
ГОЛ! 1:2!
М. Грегоритч
Пас отдал
С. Пош
66'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
К. Лаймер
64'
Замена
М. Вебер
️️️️
Ф. Линхарт
64'
59'
ГОЛ! 0:2!
М. Демирал
Пас отдал
А. Гюлер
58'
Замена
С. Озкан
️️️️
И. Юкшек
Желтая карточка
Ф. Линхарт
52'
Замена
А. Прасс
️️️️
Ф. Мвене
46'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Р. Шмид
46'
42'
Желтая карточка
И. Юкшек
Желтая карточка
Р. Шмид
38'
11'
Желтая карточка
О. Кекчю
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Демирал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
6
Николас Зайвальд
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
18
Романо Шмид
АП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
16
Исмаил Юкшек
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Марко Груль
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
22
Маттиас Зайдль
АП
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
15
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
17
Юнус Акгюн
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
20
Семих Кылыксой
ЦФ
4-3-2-1
13
Пенц
5
Пош
3
Дансо
15
Линхарт
16
Мвене
6
Зайвальд
20
Лаймер
9
Забитцер
10
Баумгартнер
18
Шмид
7
Арнаутович
4-3-2-1
1
Гюнок
18
Мюлдюр
14
Бартакжи
22
Айхан
3
Демирал
16
Юкшек
6
Кекчю
20
Кадиоглу
8
Гюлер
21
Йилмаз
11
Йылдыз
15
Линхарт
14
Вебер
14
Вебер
15
Линхарт
16
Мвене
22
Прасс
22
Прасс
16
Мвене
20
Лаймер
10
Гриллич
10
Гриллич
20
Лаймер
18
Шмид
11
Грегоритч
11
Грегоритч
18
Шмид
6
Кекчю
10
Кахведжи
10
Кахведжи
6
Кекчю
8
Гюлер
5
Йокушлу
5
Йокушлу
8
Гюлер
16
Юкшек
5
Озкан
5
Озкан
16
Юкшек
11
Йылдыз
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
11
Йылдыз
Остались в запасе
Австрия
Турция
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
22
Маттиас Зайдль
АП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Марко Груль
ЛВ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
1
Угурчан Чакир
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
15
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
17
Юнус Акгюн
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
20
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
22
Маттиас Зайдль
АП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Марко Груль
ЛВ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
1
Угурчан Чакир
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
15
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
17
Юнус Акгюн
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
20
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Австрия - Турция
2
2
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
4
Нарушения
12
5
Офсайды
2
1
Количество передач
565
378
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.88
1.06
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Ред Булл Арена
Посещаемость:
38305 из 47800 зрителей (80%)
Где смотреть матч:
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