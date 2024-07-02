«Химки» провели два контрольных матча с клубами ФНЛ

Вернувшиеся в РПЛ «Химки» провела два контрольных матча за день. Вечером подмосковный клуб разгромил выступающий в Первой лиге «Арсенал» со счетом 3:0.

Днем «Химки» сыграли вничью 0:0 с «Велесом», выступающем в дивизионе «A» Второй лиги.

Контрольные матчи

Химки – Арсенал (Тула) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мирзов, 13; 2:0 – Руденко, 85; 3:0 – Панченко, 90.

Химки – Велес (Москва) – 0:0

Видео голов в матче «Химок» и «Арсенала» из телеграм-канала «Вместе за «Химки»»: