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Бубнову стало жалко Португалию по ходу матча со Словенией

2 июля 2024, 16:51

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов проанализировал матч 1/8 финала чемпионата Европы Португалия – Словения (0:0, по пенальти 3:0).

«Португальцы в матче со словенцами фаворитами были: по составу, игре. У Словении один только Облак, у португальцев звeзды топ-клубов, да ещe Роналду, каким бы он сейчас ни был. Португалия взяла мяч под контроль, оказывала большое давление с первых минут. Но проблема в том, что скорость передач была невысокой, и соперник подстроился.

Словенцы физически хорошо готовы, мощные игроки, настоящие бойцы. К тому же не боялись Португалию.

В итоге португальцы как лбом об стену бились, а стена крепкая. Долбят, а она не ломается, даже не трескается. Так и проходила игра, правда не думаю, что Словения очень на пенальти рассчитывала. У команды неплохой вратарь, но португальцы все техничные, так что шансов тут всe равно у соперника было больше.

Но до серии пенальти дело могло не дойти. В концовке такой убийственный момент был, в котором Словения должна была просто прибивать соперника. Нельзя сказать, что Пепе ошибся, хотя технический брак был. Но если б не поскользнулся, то на худой конец просто бы выбил мяч. А тут соперник помчался к воротам с центра поля, Пепе устал, в глазах у него ужас, он всe понял, что уже не догонит…

И мне так стало жалко в этой ситуации всю команду. Бились – и так проиграть в самом конце… Словенцы же не создали момент, это был просто подарок. Но не реализовали.

В дополнительное время обратная ситуация, судья назначает пенальти в ворота словенцев. Роналду критикуют, да и я говорю, что он уже не тот, но при этом считал, что в подобной ситуации ветеран всегда выручит, сыграет надeжно. И Роналду не забивает…

Это уже удар по португальцам. Казалось, что Облак, отразив одиннадцатиметровый, и в серии будет творить чудеса, а чудеса тут творил Кошта. Но с Францией португальцам, конечно, тяжело будет», – написал Бубнов.

  • По ходу матча Криштиану Роналду не реализовал пенальти на 105-й минуте.
  • В четвертьфинале Евро-2024 Португалия сыграет с Францией 5 июля.

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Источник: Sportbox.ru
Чемпионат Европы Словения Португалия Бубнов Александр
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