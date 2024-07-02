Хаманн обвинил Роналду в эгоизме после матча Евро-2024 Португалия – Словения

Бывшему игроку «Ливерпуля» Дитмару Хаманну не понравилось поведение нападающего Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении.

После дополнительного времени счет был 0:0, в серии пенальти со счетом 3:0 победили португальцы.

Роналду на 105-й минуте не реализовал пенальти.

«Роналду в этом матче показал свое истинное лицо. Промахивается, плачет. Все вертится вокруг него, но так не должно быть.

Показывать такие эмоции во время матча – это конец. И абсолютная чушь, что Роналду – это командный игрок. Он думает только о себе», – считает Хаманн.