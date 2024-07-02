Экс-жена Кокорина похвасталась сексапильной фигурой в платье

Дарья Валитова опубликовала в соцсетях новое фото.
Бывшая жена Александра Кокорина сфотографировалась в платье, подчеркивающем ее пышные ягодицы.
Фото: соцсети Дарьи Валитовой
- Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года.
- В 2017-м у них родился сын Майкл.
- В 2021-м они расстались. Валитова говорила, что они остались с футболистом с хороших отношениях.
Экс-жена Кокорина выложила фото в откровенном белом платье
Экс-жена Кокорина выложила фото в черном нижнем белье
Экс-жена Кокорина выложила новые фото в купальнике
Источник: «Бомбардир»