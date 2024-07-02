Голкипер Португалии рассказал, как смог отразить все удары в серии пенальти со Словенией

Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта высказался по поводу поединка против Словении (0:0, 3-0 пен.) в рамках 1/8 финала Евро-2024.
«Когда я отбил удар Шешко в дополнительное время, я чувствовал, что должен был это сделать. Я прочел язык его тела и сумел помочь команде. Возможно, это лучший матч в моей жизни. Я сосредоточился на том, что необходимо было сделать. Я доверился своему чутью. Конечно, мы разбирали пенальтистов, но игроки меняются и они иначе наносят удары. Я очень доволен и воодушевлен тем, что помог команде. Мы чувствовали, что надо продолжать верить [после первого пенальти Роналду]. Мы верили до конца и все очень счастливы», – дал комментарий Кошта.
- 24-летний португальский страж ворот Диогу Кошта сумел стать героем встречи со Словенией.
- Голкипер проявил свои способности еще в овертайме, где в самой концовке отразил опасный удар словенского страйкера Беньямина Шешко.
- Исход противостояния решался в серии 11-метровых, где Кошта проявил себя великолепно. Футболисту удалось отразить все три пенальти словенских футболистов.
- Диогу представляет цвета «Порту». В завершившемся сезоне португалец провел 45 игр за свой клуб. В них он пропустил 38 мячей. Отметим, что в активе Кошты 12 сухих поединков.
- Ранее в СМИ появились сведения о том, что голкипер может перебраться из Португалии в Англию. Кошту в своих командах хотят видеть «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенал».
Источник: Официальный сайт УЕФА