Футболист сборной Франции прокомментировал победу над Бельгией

Французский хавбек Адриен Рабьо поделился мыслями по поводу итогов поединка против Бельгии (1:0) в рамках Евро-2024.

«Конечно, я очень рад. Против Бельгии пришлось непросто, но мы к этому готовы. Очень приятно, что забили на последних минутах. Мы играли хорошо. Нагнетали, создавали моменты, но не могли их реализовать. Мы шли вперед за победой, и заслужили ее», – заявил Рабьо.