Футболист сборной Франции прокомментировал победу над Бельгией

Французский хавбек Адриен Рабьо поделился мыслями по поводу итогов поединка против Бельгии (1:0) в рамках Евро-2024.
«Конечно, я очень рад. Против Бельгии пришлось непросто, но мы к этому готовы. Очень приятно, что забили на последних минутах. Мы играли хорошо. Нагнетали, создавали моменты, но не могли их реализовать. Мы шли вперед за победой, и заслужили ее», – заявил Рабьо.
- Франция продолжает свое шествие к финалу Евро-2024. В 1/8 финала континентального первенства французы оказались сильнее Бельгии (1:0).
- Дружина Дидье Дешама сумела забить только в самой концовке. На 85-й минуте французский нападающий Рандаль Коло-Муани с помощью рикошета от защитника бельгийцев Яна Вертонгена поразил ворота Бельгии. Примечательно, что гол записали на бельгийца.
- 29-летний хавбек Адриен Рабьо провел на Евро все 4 поединка. В них он отметился 2 желтыми карточками. Всего в активе француза 4 гола в 47 играх в майке своей национальной команды.
Источник: Официальный сайт УЕФА