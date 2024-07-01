Тедеско прокомментировал поражение Бельгии от Франции в 1/8 финала Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подвел итоги проигранного матча 1/8 финала Евро-2024 против Франции.

Французы победили со счетом 1:0 благодаря автоголу на 85-й минуте.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

В 1/4 финала Франция встретится либо с Португалией, либо со Словенией.

«Сейчас сложно углубляться в детали и что-то анализировать. Финальный свисток прозвучал совсем недавно, был поздний автогол... Сделаем выводы через несколько недель.

Мы видели, что Франции было тяжело защищаться ниже своей линии, а она играла очень высоко. Мы хотели сыграть с тремя нападающими, чтобы атаковать свободные зоны за спинами защитников, это была основная задумка.

Что касается игры в обороне, то мы хотели закрыть их вингеров, и это удалось.

Отсутствие голов у Лукаку? Очень жаль», – сказал Тедеско.