Де Брюйне оценил поражение Бельгии от Франции в 1/8 финала Евро-2024

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне дал комментарии по итогам проигранного матча 1/8 финала Евро-2024 против Франции.

Французы победили со счетом 1:0 благодаря автоголу на 85-й минуте.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

В 1/4 финала Франция встретится либо с Португалией, либо со Словенией.

«Мы допустили не так много ошибок. У нас был план, и мы его придерживались. Он хорошо работал до последних пяти минут.

Учитывая мастерство французских футболистов, было понимание, что соперник будет больше владеть мячом. Но и у нас были возможности для создания опасных моментов.

Жаль, что мы пропустили подобный гол, но таков футбол», – сказал Де Брюйне.