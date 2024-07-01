Де Брюйне оценил поражение Бельгии от Франции в 1/8 финала Евро-2024

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне дал комментарии по итогам проигранного матча 1/8 финала Евро-2024 против Франции.
- Французы победили со счетом 1:0 благодаря автоголу на 85-й минуте.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- В 1/4 финала Франция встретится либо с Португалией, либо со Словенией.
«Мы допустили не так много ошибок. У нас был план, и мы его придерживались. Он хорошо работал до последних пяти минут.
Учитывая мастерство французских футболистов, было понимание, что соперник будет больше владеть мячом. Но и у нас были возможности для создания опасных моментов.
Жаль, что мы пропустили подобный гол, но таков футбол», – сказал Де Брюйне.
Источник: RMC Sport