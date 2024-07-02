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Бубнов объяснил проседание качества игры сборной Франции

2 июля 2024, 15:43
3

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2024 Франция – Бельгия (1:0).

«Французы были однозначными фаворитами в рамках противостояния с Бельгией и всего турнира. Бельгийцы вымучивали очки для выхода в плей-офф. Перед этой встречей единственной большой проблемой команды Дешама была слабая реализация голевых моментов. Футболисты Франции способны забивать гораздо больше.

Казалось бы, «трехцветные» пропустили всего один гол на этом турнире, но нападение не идет ни в какое сравнение с той же Испанией. Последние выглядят гораздо лучше в организации атак и реализации голевых моментов. Исходя из этого, уже можно было предположить, что французам взять бельгийцев с наскока не получится. Не зря перед игрой Дешам рассказал, что они тренировали пенальти.

Игра шла до первого гола. Забитый в концовке мяч не оставил шансов бельгийцам на то, чтобы отыграться. Опять французам помог победить курьезный гол. У Коло-Муани толком не получился удар, скорее он вышел корявым и неуклюжим.

Франция больше контролировала мяч, но он передвигался очень медленно. У тех же испанцев он ходит намного быстрее. Весь матч мы наблюдали за этой французской тягомотиной. На этом турнире «трехцветные» очень напоминают Англию по стилю игры.

Проседание качества футбола сборной Франции связано в первую очередь с травмой Мбаппе. После первой игры Килиан не похож сам на себя. Он играет слишком осторожно, наверняка опасаясь усугубления повреждения. Да и маска доставляет дискомфорт. В матче с Бельгией был незаметен и Гризманн. Плюс Дешам выпустил в полузащиту разрушителей, а не созидателей.

Единственная замена Коло-Муани, которая принесла результат, – это скорее стечение обстоятельств. Было видно, что главный тренер французов готовится к дополнительному времени, выпустив Рандаля, чтобы тот успел разогреться, а он забил. Ни о каком гениальном решении специалиста не стоит даже говорить. Дешам сам обалдел от этого гола.

Лучшим на поле в этой встрече был Кевин Де Брюйне. Футболист сборной Бельгии выгодно выделялся на фоне других игроков обеих командах. Пробей он точнее в концовке, и можно было бы «хоронить» французов», – написал Бубнов.

  • Единственный гол в матче забил в свои ворота на 85-й минуте защитник бельгийцев Ян Вертонген.
  • Франция сыграет в 1/4 финала Евро-2024 с Португалией 5 июля.

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Источник: Sportbox.ru
Чемпионат Европы Бельгия Франция Бубнов Александр
Комментарии (3)
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Из Твери Леха
1719924896
Португалию французы точно вынесут, за свое домашнее Евро-16. Слёзки Роналду еще увидим.
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САДЫЧОК
1719932630
Бубнов единственный кто чётко всё обьясняет! Всякие Чердаки, Ловчевы Мостовые просто сопляки!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1719945427
Объективно.
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