Сборная Франции одержала победу над Бельгией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы, итоговый счет 1:0.

1-й тайм

Первый тайм команды провели совсем не результативно. Скорости были низкие, ярких атакующих действий не хватало.

К 25-ой минуте французы нанесли 5 ударов по воротам, а бельгийцы ноль. Не надо думать, что Франция с преимуществом. Удары не представляли никакой угрозы для ворот Кастельса.

Хороший момент был на 34-ой минуте. Подключение Кунде по правому флангу, навес в штрафную. С десяти метров удар головой Тюрама – чуть мимо «девятки».

Также на 45-ой французы имели еще один момент. После розыгрыша штрафного Франции мяч откатили назад под удар Чуамени. Орельен с 15 метров в касание сильно пробил – планировалось, что попадет под переклажку. Пролетело значительно выше.

Французы много били, но ударов в створ было катастрофически мало. Бельгия же больше оборонялась, трудно выделить какой-то хороший момент.

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2-й тайм

Франция активнее начинает тайм. Скорости стали выше, как и вероятность появления моментов. Беседа с Дешамом в перерыве бесследно не прошла, но и бельгийцы немного проснулись.

На 61-ой выход практически один на один у Карраско. Первый момент у Бельгии во втором тайме. Забег Янника по центральной оси, въехал в штрафную и пробил – Тео успевает выбить на угловой.

Франция продолжала активно бить по воротам. К 80-ой минуте они нанесли 17 ударов, но только 2 из них пришлось в створ!

На 83-ой Де Брюйнеее мог забивать. С 17 метров удар со всей силы низом после паса с левого полуфланга. В дальний угол послал – классно спас Меньяна.

Забей он тогда, матч мог сложится по-другому.

Смотреть автогол Вертонгена.

На 85-ой обилие ударов со стороны Франции принесло свои плоды. Кунде дали принять на правом углу штрафной. Жюль несколько секунд стоял с мячом. Скат назад Канте, тот обратно в штрафную на Муани. Рандаль разворачивается, мяч под правой – и удар. Случилась неожиданная траектория и Кастелс растерялся. Метров десять было до ворот. Было маленькое касание Вертонгена, и УЕФА записывает как автогол Вертонгена.

Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.