Дешам прокомментировал победу сборной Франции над Бельгией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги выигранного матча 1/8 финала Евро-2024 против Бельгии.

Французы победили со счетом 1:0 благодаря автоголу на 85-й минуте.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

В 1/4 финала Франция встретится либо с Португалией, либо со Словенией.

«Мы провели прекрасный матч. У нас было намного больше владения мячом и [голевых] шансов. Все было очень напряженно.

Было немало ситуаций, которые мы не учли, но сделали много хороших вещей. Мы должны получать от этого удовольствие, а не сводить к банальностям.

Мы прошли в четвертьфинал, они возвращаются домой, это хорошая традиция», – сказал Дешам.