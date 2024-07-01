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Ерохин высказался о продлении контракта с «Зенитом»

1 июля 2024, 18:33
1

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин дал комментарии по поводу подписания нового контракта с клубом.

  • Осенью футболисту исполнится 35 лет.
  • Ерохин в «Зените» с 2017 года.
  • В прошедшем сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 27 матчах.

– Александр, вы подписали новое соглашение с «Зенитом» до 2025 года. Поделитесь эмоциями.

– Конечно же рад, что продолжу представлять наш любимый клуб и город. На самом деле, для меня «Зенит» уже давно не просто футбольный клуб. Для меня и для моей семьи он уже родной.

Поэтому огромное спасибо тренерскому штабу и руководству за то доверие, которое они выражают. Постараюсь его продолжать также оправдывать и всем вместе добиваться новых побед.

– На днях исполнилось семь лет вашему переходу в «Зенит». Вы зашли на восьмой. Тогда, в 2017-м, могли представить, что этот путь затянется так надолго? И какой вообще для вас этот этап, который сегодня было принято решение продолжить?

– Наверное, такого я не предполагал. Играть за «Зенит» и защищать его цвета – это мечта для любого футболиста, и для меня в частности. Поэтому продолжаю верить в эту мечту и буду выкладываться также на 100% на всех тренировках и во всех играх, чтобы продолжать радовать наших болельщиков.

– Столько уже выиграно, столько пройдено. В чем сейчас ваша главная мотивация? И остались ли еще какие-то нереализованные спортивные мечты?

– На самом деле, моя мотивация в том, чтобы играть в футбол и помогать «Зениту» добиваться побед. Это самая главная мотивация!

И, конечно, для меня немаловажно, что в этот период, когда шли переговоры, многие поддерживали: семья, многие ребята из персонала и из клуба. За это отдельная благодарность, потому что ребята абсолютно все были за это и хотели, чтобы я продолжил находиться с ними в команде.

Поэтому за такое отношение, которое очень ценно для меня, огромное спасибо.

– В октябре вам исполнится 35 лет. Как вы считаете, насколько [хватит] у вас сил еще, желания и задора впереди? Думаете ли вы о том, что этот путь продлится еще очень долго?

– На самом деле стараюсь не заглядывать сильно часто в паспорт. Сейчас достаточно сил, мотивации и энергии, чтобы продолжать и отдаваться полностью футболу. Поэтому живем сегодняшним днем.

У нас сейчас предстоят еще сборы и интересный юбилейный для клуба сезон, что для меня, как для части футбольного клуба «Зенит», тоже очень важно и интересно провести этот год вместе с командой.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр
Комментарии (1)
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evgevg13
1719852005
Ерохин: Я лизну- ещё на год продлят...
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