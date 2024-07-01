Определились две пары 1/4 финала Кубка Америки

По итогам сегодняшних матчей группы B сформировались две пары команд, которые сыграют между собой в 1/4 финала Кубка Америки.

4 июля Аргентина сыграет с Эквадором в Хьюстоне.

5 июля Венесуэла встретится с Канадой в Арлинтоне (штат Техас).

Также уже известен еще один участник плей-офф – Колубмия – досрочно обеспечившая себе выход в четвертьфинал из группы D.