Определились две пары 1/4 финала Кубка Америки

По итогам сегодняшних матчей группы B сформировались две пары команд, которые сыграют между собой в 1/4 финала Кубка Америки.
4 июля Аргентина сыграет с Эквадором в Хьюстоне.
5 июля Венесуэла встретится с Канадой в Арлинтоне (штат Техас).
Также уже известен еще один участник плей-офф – Колубмия – досрочно обеспечившая себе выход в четвертьфинал из группы D.
- Оставшиеся участники 1/4 финала определятся по итогам заключительных матчей группового этапа 1 и 2 июля.
- Чили, Перу, Мексика и Ямайка уже вылетели из турнира, Парагвай проведет еще один матч, но не имеет шансов на выход из группы.
Источник: «Бомбардир»