Бубнов подвел итоги матча Испания – Грузия

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвели итоги матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 Испания – Грузия (4:1).

«Сборная Испании – лучшая команда Евро-2024 по итогам группового этапа. Девять очков набрали, пять мячей забили, ни одного не пропустили. Эта команда обыгрывала соперника по 1/8 финала в отборе дважды – 7:1 и 3:1. При этом у футболистов не было проблем с настроем, я это понял ещe в тот момент, когда они гимн пели. Не сомневаюсь, что хорошо подготовились, изучили оппонента.

Немаловажный момент: тренерский штаб испанцев ротировал состав, так что такая мощная и настроенная команда, которая способна контролировать мяч едва ли не 90% игрового времени, ещe и свежих футболистов задействовала.

А грузины тяжeлую игру с португальцами провели – физически и психологически выложились. На их победу я готов был дать только 1%, да и то из уважения. Какой-то шанс всегда есть, да, они действительно в этой игре вели в счeте, потом у Кварацхелии был момент, по воротам не попал. Но сделай они счет 2:0, полагаю, выиграть не смогли бы: испанцы всe равно должны были дожать, правда, счeт был бы иным.

Первый тайм Грузия провела хорошо и сумела свести его вничью. Во втором их уже разорвали. Что сказать по игре грузинской команды? Самая высокая оценка, дома встречать будут как героев. И главное даже не этот результат, а то, что показали себя на таком уровне, их признают во всeм мире. Получили хороший опыт и, думаю, должны выходить на чемпионат мира, учитывая изменившийся регламент.

А Испания остаeтся на Евро-2024 и с такой игрой они становятся главными фаворитами. Да, Германия непростой соперник, но испанцы по игре сильнее будут и должны проходить дальше», – написал Бубнов.