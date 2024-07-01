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Бубнов подвел итоги матча Испания – Грузия

1 июля 2024, 09:32
4

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвели итоги матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 Испания – Грузия (4:1).

«Сборная Испании – лучшая команда Евро-2024 по итогам группового этапа. Девять очков набрали, пять мячей забили, ни одного не пропустили. Эта команда обыгрывала соперника по 1/8 финала в отборе дважды – 7:1 и 3:1. При этом у футболистов не было проблем с настроем, я это понял ещe в тот момент, когда они гимн пели. Не сомневаюсь, что хорошо подготовились, изучили оппонента.

Немаловажный момент: тренерский штаб испанцев ротировал состав, так что такая мощная и настроенная команда, которая способна контролировать мяч едва ли не 90% игрового времени, ещe и свежих футболистов задействовала.

А грузины тяжeлую игру с португальцами провели – физически и психологически выложились. На их победу я готов был дать только 1%, да и то из уважения. Какой-то шанс всегда есть, да, они действительно в этой игре вели в счeте, потом у Кварацхелии был момент, по воротам не попал. Но сделай они счет 2:0, полагаю, выиграть не смогли бы: испанцы всe равно должны были дожать, правда, счeт был бы иным.

Первый тайм Грузия провела хорошо и сумела свести его вничью. Во втором их уже разорвали. Что сказать по игре грузинской команды? Самая высокая оценка, дома встречать будут как героев. И главное даже не этот результат, а то, что показали себя на таком уровне, их признают во всeм мире. Получили хороший опыт и, думаю, должны выходить на чемпионат мира, учитывая изменившийся регламент.

А Испания остаeтся на Евро-2024 и с такой игрой они становятся главными фаворитами. Да, Германия непростой соперник, но испанцы по игре сильнее будут и должны проходить дальше», – написал Бубнов.

  • Матч Испания – Германия состоится 5 июля.
  • Немцы в своей игре 1/8 финала победили Данию со счетом 2:0.

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Источник: Sportbox.ru
Чемпионат Европы Грузия Испания Бубнов Александр
Комментарии (4)
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SLADE2019
1719818593
Все можно было сказать очень кратко - все по делу. А насчет матча Германия-Испания, ставлю на Германию, товарищ Бубнов.
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zigbert
1719833519
Победили на классе, что тут еще скажешь. До поры , до времени Грузии удавалось сдерживать атаки испанцев но что можно сделать сидя в обороне почти всю игру. И нечего тут ссылаться на усталость после матча с Португалией. Здесь была совсем другая игра.
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Измайловский Кочегар
1719846288
И всё-таки кое-что интересное было. Например, первые 15 минут грузины играли, пардон, очень трусливо. И в это время не просматривалось вообще никаких перспектив - казалось, что грузины так и будут сидеть в глухой обороне, а испанцы будут делать всё, что захочется. Но потом как будто переключили сборную Грузии в другой режим - они стали играть как с Португалией, включая даже аккуратную перепасовку под давлением в защите! И в результате - та самая удачная атака на ворота Испании. Жаль, что этого режима надолго не хватило.
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