«Брайтон» объявил о самом дорогом трансфере в своей истории

«Брайтон» побил собственный трансферный рекорд.

«Брайтон» на своих официальных ресурсах сообщил о том, что к команде присоединился 19-летний гамбийский вингер Янкуба Минте. Футболист подписал трудовое соглашение с «чайками» до 2029 года.

Ранее СМИ сообщили, что сумма сделки составит 33 миллиона фунтов. Это самый большой трансфер «Брайтона». Ранее самой дорогой покупкой клуба был Жоау Педру. Его приобрели за 30 миллионов фунтов.