«Брайтон» объявил о самом дорогом трансфере в своей истории

«Брайтон» побил собственный трансферный рекорд.
«Брайтон» на своих официальных ресурсах сообщил о том, что к команде присоединился 19-летний гамбийский вингер Янкуба Минте. Футболист подписал трудовое соглашение с «чайками» до 2029 года.
Ранее СМИ сообщили, что сумма сделки составит 33 миллиона фунтов. Это самый большой трансфер «Брайтона». Ранее самой дорогой покупкой клуба был Жоау Педру. Его приобрели за 30 миллионов фунтов.
- В минувшем сезоне Янкуба Минте представлял цвета голландского «Фейеноорда». В 37 поединках гамбиец сумел записать в свой актив 11 голов и 6 результативных передач.
- Права на игрока принадлежали «Ньюкаслу». Примечательно, что Минте не сыграл ни одного матча за «сорок».
- «Брайтон» по итога завершившегося розыгрыша АПЛ занял 11 место.
Источник: Официальный сайт «Брайтона»