Кейн отреагировал на победу сборной Англии над Словакией

Капитан сборной Англии Гарри Кейн подвел итоги поединка против Словакии (2:1) в рамках 1/8 финала Евро-2024.
«Мы знаем, что сделаем все возможное для победы. Конечно, мы могли бы сыграть лучше, но в конечном итоге мы добились результата», – дал комментарий Кейн.
- Гарри Кейн стал главным героем поединка против Словакии. Именно его точное попадание позволило англичанам выйти в четвертьфинал Евро.
- Примечательно, что это второй гол форварда Баварии на турнире в Германии. Ранее он отличился в игре против Дании (1:1).
- Всего в активе Гарри 65 мячей в 95 встречах за сборную Англии.
- Дружине Гарета Саутгейта в следующем раунде плей-офф предстоит сразиться со Швейцарией.
Источник: Yahoo Sports