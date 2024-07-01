Кейн отреагировал на победу сборной Англии над Словакией

Капитан сборной Англии Гарри Кейн подвел итоги поединка против Словакии (2:1) в рамках 1/8 финала Евро-2024.

«Мы знаем, что сделаем все возможное для победы. Конечно, мы могли бы сыграть лучше, но в конечном итоге мы добились результата», – дал комментарий Кейн.