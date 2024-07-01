Футболист сборной Испании заявил, что впечатлен игрой Грузии

Полузащитник сборной Испании Нико Уильямс поделился мыслями по поводу игры 1/8 финала Евро-2024 против Грузии (4:1).
«Играть вместе с таким футболистом, как Фабиан Руис, который выдает такие пасы, как сегодня, когда я забивал – это невероятно. Я чувствовал себя фантастически, когда отправил мяч в сетку. Уверен, родители мной гордятся. Хочу поздравить сборную Грузии. Это очень классный соперник, я впечатлен игрой этой команды и надеюсь, что у нее все будет в порядке в будущем», – заявил Уильямс.
- Испанцы довольно уверенно обыграли Грузию. Грузинская сборная, несмотря на то, что забила первой, не смогла справиться с атакой испанской команды, пропустив 4 мяча.
- Один из голов забил 21-летний вингер Нико Уильямс. Он сумел обыграть защитника и уверенно реализовать выход один на один с грузинским вратарем. Также на счету Нико 1 ассист.
- Всего в активе испанца 3 встречи на турнире в Германии. Уильямс поучаствовал в 17 встречах в майке испанской сборной. В них ему удалось забить 3 гола.
- В четвертьфинале Испания сразится с Германией, которая в первом раунде плей-офф обыграла Данию (2:0).
Источник: Официальный сайт УЕФА