Нападающий сборной Грузии Микаутадзе: «Мы можем гордиться своим выступлением на Евро-2024»

Футболист сборной Грузии Жорж Микаутадзе подвел итоги выступления команды на Евро-2024.

«Испания превосходила нас. Это лучшая команда Евро-2024, по моему мнению. Когда испанцы решили прибавить в скорости, нам стало сложно, нужно было совершать подвиги. Было трудно, но мы довольны тем, что показали. Мы можем гордиться своим выступлением», – заявил Микаутадзе.