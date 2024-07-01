Нападающий сборной Грузии Микаутадзе: «Мы можем гордиться своим выступлением на Евро-2024»

Футболист сборной Грузии Жорж Микаутадзе подвел итоги выступления команды на Евро-2024.
«Испания превосходила нас. Это лучшая команда Евро-2024, по моему мнению. Когда испанцы решили прибавить в скорости, нам стало сложно, нужно было совершать подвиги. Было трудно, но мы довольны тем, что показали. Мы можем гордиться своим выступлением», – заявил Микаутадзе.
- На Евро-2024 Грузия, дебютировавшая на крупном турнире, дошла до 1/8 финала. В групповом раунде грузины сенсационно переиграли Португалию (2:0). Именно эта победа позволила им выйти в плей-офф. Там грузинская команда разгромно проиграла Испании (1:4).
- Один из главных героев команды стал 23-летний Жорж Микаутадзе, играющий на позиции центрального нападающего. Он сумел забить три гола на турнире в Германии. Отметим, что два мяча Жорж забил с пенальти.
- Своей игрой на Евро Микаутадзе заинтересовал французский гранд. По сведениям СМИ, «Монако» практически договорился о переходе игрока.
Источник: Le Figaro