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  • Бубнов жестко оскорбил Италию после вылета команды с Евро-2024

Бубнов жестко оскорбил Италию после вылета команды с Евро-2024

30 июня 2024, 23:07
1

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал поражение Италии от Швейцарии (0:2) в 1/8 финала Евро-2024.

«После слабого группового этапа было некорректно сравнивать сборную Италии образца 1982 года и нынешний состав. В Испании тогда играли сплошь большие звeзды – от Дино Дзоффа в воротах до Паоло Росси в нападении. Лучано Спаллетти впервые тренирует сборную, в отличие от Энцо Беарзота, который семь лет руководил итальянцами до легендарной победы на чемпионате мира.

Как и ожидалось, нынешние итальянцы ничего не продемонстрировали на этом турнире, бесславно вылетев в 1/8 финала. Во встрече со Швейцарией они играли, как стадо баранов. В этой встрече не может быть претензий только к Доннарумме. Голкипер весь турнир тащил на себе команду. Если бы не он, итальянцы могли спокойно вылететь ещe на групповом этапе. В эпизодах с пропущенными голами вратарь был бессилен.

О каком выходе итальянцев в четвертьфинал можно было говорить, если первый удар в створ они нанесли только на 74-й минуте, и то, он не представлял никакой опасности для вратаря соперников. На протяжении всей игры швейцарцы заставили оппонентов сидеть в глубокой защите и мутузили их там. Оба гола были забиты из пределов штрафной площади. Такой безобразной обороны в истории Италии ещe не было.

В распоряжении Мурата Якина есть игроки по европейским меркам выше среднего уровня. Ничего удивительного, что главный тренер швейцарцев переиграл коллегу, ведь на его стороне был ещe и опыт подготовки сборной к крупным турнирам. Дружина Якина просто носилась по полю. В этом плане специалисту можно поставить только пятeрку. Спаллетти же заслужил двойку, его команда еле ползала на этом турнире. Единственное, что хорошо делал на Евро-2024 Лучано, так это пел гимн страны.

Итальянцы крайне слабо выглядели на стандартах. Швейцарцы ничего не позволили сделать соперникам у своих ворот. В обороне они играли в тысячу раз лучше команды с Апеннинского полуострова.

После второго забитого мяча команда Якина стала играть прагматично, хотя без проблем могла добить Италию, забив ещe и отправив дружину Спаллетти домой с разгромом. При этом итальянцы не бросились сломя голову вперeд в концовке, так как откровенно побаивались оппонентов», – сказал Бубнов.

  • Главный тренер Италии Спаллетти продолжит работу с командой.
  • Италия не защитила титул, выигранный на Евро-2020.
  • Евро-2024 продлится до 14 июля.

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Источник: Sportbox
Чемпионат Европы Италия. Серия А Италия Бубнов Александр
Комментарии (1)
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raritet
1719781991
Состав итальянцев просто отстой и результат не заставил себя ждать. Чего - чего , а такой обороны от сборной Италии мало кто ожидал.
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