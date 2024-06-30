Ерохин высказался о возможной победе Грузии на Евро-2024

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин допустил победу Грузии на Евро-2024.

«Могу ли представить себе мир, в котором сборная Грузии – чемпион Европы? В этом ничего сверхъестественного не будет, потому что сейчас многие команды научились хорошо играть в футбол и где-то по результату.

У них есть качественные игроки, лучший бомбардир Евро Жорж Микаутадзе и тот же Хвича Кварацхелия. Поэтому посмотрим», – сказал Ерохин.