Игрок Дании Андерсен пожаловался на правила после вылета с Евро-2024

Защитник сборной Дании Йоахим Андерсен выразил недовольство правилами после матча 1/8 финала Евро-2024 против Германии (0:2).

Во 2-м тайме гол Андерсена отменили из-за офсайда.

Через несколько секунд VAR увидел игру пальцем руки Андерсена в штрафной – назначен пенальти.

Дания на прошлом Евро взяла бронзу.

«Это были самые безумные минуты в карьере. Забить такой важный гол, а потом увидеть, как все рушится. Потом решение о пенальти. Это безумие. Там не было 11-метрового.

Может, мы должны бегать с руками за спиной. Соперник выбил мяч мне в руку. Что я мог сделать? С правилами явно что-то не так. В АПЛ такой пенальти точно не поставили бы. Не понимаю, как можно назначить такой 11-метровый», – сказал Андерсен.