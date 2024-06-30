Главный тренер сборной Дании жестко раскритиковал судейство в матче с Германией

Наставник сборной Дании Каспер Юльманн резко высказался по поводу работы судейской бригады в матче с Германией в рамках 1/8 финала Евро-2024.

«Прежде всего, я хотел бы поздравить Германию с этой победой. Мы находились под давлением первые 15 минут, это было чистое выживание. После этого игра была равной – все определили два решения VAR. У меня есть фотография, офсайд был на один сантиметр. С точки зрения данных, это не имеет смысла, мы не должны так использовать VAR. Через несколько минут был назначен пенальти, я так устал от этих нелепых правил игры рукой. Мы не можем требовать, чтобы наши защитники так бежали, это неестественно. Он подпрыгнул и был сбит с одного метра. Я редко говорю об этих решениях, но это было очень важно для этой игры», – заявил Юльманн.