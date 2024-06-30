Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главный тренер сборной Дании жестко раскритиковал судейство в матче с Германией

Главный тренер сборной Дании жестко раскритиковал судейство в матче с Германией

30 июня 2024, 02:36
7

Наставник сборной Дании Каспер Юльманн резко высказался по поводу работы судейской бригады в матче с Германией в рамках 1/8 финала Евро-2024.

«Прежде всего, я хотел бы поздравить Германию с этой победой. Мы находились под давлением первые 15 минут, это было чистое выживание. После этого игра была равной – все определили два решения VAR. У меня есть фотография, офсайд был на один сантиметр. С точки зрения данных, это не имеет смысла, мы не должны так использовать VAR. Через несколько минут был назначен пенальти, я так устал от этих нелепых правил игры рукой. Мы не можем требовать, чтобы наши защитники так бежали, это неестественно. Он подпрыгнул и был сбит с одного метра. Я редко говорю об этих решениях, но это было очень важно для этой игры», – заявил Юльманн.

  • Дания не сумела справиться с Германией в рамках 1/8 финала континентального первенства и вылета с турнира.
  • Долгое время датчанам удавалось играть с хозяевами турнира на равных. Дружине Юльманна даже удалось открыть счет. Ворота немцев поразил Йоаким Андерсон. Но ВАР разглядел офсайд у его партнера по команде Томаса Дилэйни и отменил гол.
  • Примечательно, что после этого эпизода Андерсон снова оказался в центре внимания. Он сыграл рукой в своей штрафной. В дело снова вмешался ВАР. После просмотра англичанин Майкл Оливер, работавший главным рефери поединка, наказал датскую сборную 11-метровым, который уверенно реализовал Кай Хаверц.
  • Окончательный счет в матче установил Джамал Мусиала, реализовавший выход один на один с вратарем Дании.

Еще по теме:
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле 7
Прояснилось будущее Эриксена после нового приступа 5
Реакция кардиолога на новый приступ Эриксена 11
Источник: Mirror
Чемпионат Европы Дания Германия
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex1951
1719709717
А ведь он прав.....Никогда не устану замечать :Немчуру ведут к чемпионству! И меня не переубедить....
Ответить
Garrincha58
1719722254
они хозяева и их ведут давно пора менять правило оффсайда и не мерить эти миллиметры или касания руки не видимые глазом
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1719733031
Германия сильнее играла, Ману отлично выглядел
Ответить
Cleaner
1719735093
Судья неприкрыто судил за сборную Германии. В этой игре я болел за Германию, но неприятно смотреть, когда судья на поле тоже болеет за какую то одну из команд...(((
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
2
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+