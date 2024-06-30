Варгас – первый швейцарец в истории, оформивший «гол+пас» в матче плей-офф на ЧМ или Евро

Футболист сборной Швейцарии Рубен Варгас установил уникальное достижение.
Швейцария обыграла Италию Лучано Спаллетти (2:0) в 1/8 финала Евро-2024. Один из голов команды Якина забил 25-летний вингер Рубен Варгас. Также на счету игрока ассист на хавбека Ремо Фройлера. Таким образом, Варгас оформил 1+1 по системе «гол плюс пас» и стал первым швейцарским игроком, который сумел забить гол и отдать пас в матче плей-офф на ЧМ или Евро.
- Рубен Варгас представляет цвета немецкого «Аугсбурга».
- В минувшем сезоне вингер сумел забить 4 гола и 4 раза ассистировать своим партнерам по команде в 32 поединках в майке немецкого коллектива.
- Отметим, что в активе Варгаса 8 голов в 47 играх за сборную Швейцарии.
Источник: Opta