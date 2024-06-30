Карвахаль оценил игру Хвичи

Защитник Испании Даниэль Карвахаль поделился своим взглядом на игру грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии.

«Что касается Кварацхелии, я уже четыре раза встречался с ним в минувшем сезоне – дважды на групповом этапе Лиги чемпионов против «Наполи» и два раза со сборной. Кварацхелия забил, но в целом, думаю, мне удалось его сдержать. Он очень, очень хорош. В сборной он не так сильно уходит на фланг, а больше действует как второй нападающий. Мы должны сохранять бдительность», – заявил Карвахаль.

32-летний Даниэль Карвахаль, играющий на позиции крайнего защитника, на Евро-2024 провел 2 поединка. Футболисту удалось отметиться забитым мячом в игре с Хорватией (3:0). Отметим, что всего в активе Карвахаля 46 встреч в майке испанской сборной.

Отметим, что испанцы не заметили своих соперников в квартете, одержав 3 победы в 3 матчах.

В 1/8 финала испанская сборная сразится с Грузией, ставшей сенсацией континентального первенства в Германии.

Главной звездой грузинской команды является вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, забивший 1 гол в группе.

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