Сборная Германии одержала победу над Данией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы, итоговый счет 2:0.

1-й тайм

Матч начался с атак сборной Германии, чтобы было очень предсказуемо и на 4-й минуте матча Шлоттербек открыл счет в матче, но гол был отменен, так как были нарушены правила против Шмейхеля.

На 9-й минуте Шмейхеля заставили слетать в «девятку». Кроос с правого фланга выполнил угловой, мяч полетел на дальний угол вратарской. Оттуда удар головой в противоположную «девятку». Несильно, но Каспера потревожили.

На 11-й минуте Хаверц с левой стороне штрафной пробил в дальний угол после подачи из глубины – отразил вратарь на корнер. После подачи случился удар головой Андриха по центру – здесь Каспер тоже на месте.

На 16-й минуте опасный штрафной заработала Германия в нескольких метрах от линии владений Шмейхеля. Кроос исполнил удар – попал в «стенку». Эффектно поднял мяч, но все равно не перекинул.

На 21-й минуте Андерсен со своей половины навесил к штрафной. Эффектно принял Эриксен на дуге и получил возможность пробить. Пошел «выстрел» низом – Рюдигер успевает выставить ногу, мяч ушел на угловой.

На 24-й минуте Меле получил мяч на левой стороне штрафной и с острого угла верхом пробил. Хотел попасть в ближнюю «девятку». Пошло выше.

На 35-й минуте матча, судьи решили остановить матч, так как начался проливной дождь с градом, но через некоторое время игра была продолжена. На 37-й минуте Кроос разыграл штрафной с середины чужой половины, пас на Раума. Давид вешает в центр, Хаверц с близкого расстояния бьет головой – прямо во вратаря. Все равно это сейв.

На 42-й минуте чуть ошиблись защитники Германии в штрафной и дали возможность Хойлунду пробить с нескольких метров в ближний угол. В сетку с внешней стороны. Расмус тоже из тех футболистов, которые толком на этом турнире себя не проявили.

На 45-й минуте здорово расчерченная контратака Дании, доставили мяч на Делэни, который в падении покатил на Хойлунда в штрафную. К мячу устремились Расмус и Нойер, и Мануэль на доли секунды опередил датчанина, не дав направить в сетку. После этого первый тайм был закончен, счет 0:0.

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2-й тайм

Вторая половина встречи началась при равной игре, но на 49-й минуте матча Датчане смогли забить гол, который судьи отменили, так как увидели офсайд.

На 53-й минуте матча арбитр назначил пенальти за игру пальцем Андерсена. Хаверц с 11 метров низом направил в правый угол. Туда же упал Шмейхель, но не дотянулся, счет 1:0.

Смотреть гол Хаверца.

На 59-й минуте матча Хаверц вышел один на один с вратарем, Кай на левом полуфланге технично выгреб мяч из-под себя после паса партнера, прокинул на ход. Вышел под углом на Шмейхеля и послал в дальний – мимо штанги.

На 68-й минуте пошел заброс со своей половины на левый полуфланг на Мусиалу. На мяч должен был выходить либо Шмейхель, либо защитник, но они застыли, не пошли! Джамал вошел в штрафную и с правой ноги эффектно направил в дальний угол. Счет 2:0.

Смотреть гол Мусиалы.

На 74-й минуте матча редкая по последним минутам вылазка Дании на чужую половину привела к угловому. Его не очень удачно подал Эриксен. Кристиан в плане «физики» турнир проводит прекрасно.

Следующие минуты матча проходили очень спокойно, игроки сборной Дании не могли создать опасный момент, хороши Немецкие оборонительные линии, встречающие Данию на разных участках поля и не дающие ей ничего сделать. Болельщики Германии могут смело продолжать мечтать о титуле.

На последней минуте матча Немцы забили третий гол, но он сразу же был отменен по причине офсайда. Итог матча 2:0.

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