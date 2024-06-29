Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата Европы в котором сыграют сборные Швейцарии и Италии. Игра состоится 29 июня, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Швейцария: Зоммер, Аканджи, Родригес, Шер, Фройлер, Джака, Абишер, Ридер, Эмболо, Варгас, Ндой.

Главный тренер: Мурат Якин

Италия: Доннарумма, Дармиан, Манчини, Бастони, Ди Лоренцо, Кристанте, Барелла, Фаджоли, Эль-Шаарави,Скамакка, Кьеза.

Главный тренер: Лучано Спаллетти

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