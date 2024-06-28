Бубнов оценил расклады на плей-офф Евро-2024

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о предстоящем плей-офф Евро-2024.

«Все фавориты турнира пробились в плей-офф, но их распределение по сетке откровенно разочаровывает. Большинство претендентов на титул собрались в одной половине, из-за чего финал может получиться не таким интересным, как мог бы. Просто жалко, что Франция, Германия, Португалия и Испания встретятся до финала.

Грузия попала на Испанию в 1/8 финала. Свершится чудо, если они пройдут команду, которая на Евро одержала три победы на групповой стадии и не пропустила ни одного мяча. Вероятность 99 процентов, что грузины погорят в первом матче плей-офф. Тем более что команды встречались в отборочном цикле и там над грузинами конкретно поиздевались.

В противостоянии Германии и Дании явными фаворитами будут немцы. У датчан нет в распоряжении такого состава, который способен преподнести громкую сенсацию. Постоянно выезжать на одном Эрикссоне просто невозможно. Скорее всего, именно немцы в четвертьфинале сыграют с Испанией.

Португальцы с их звездами должны без проблем побеждать Словению и выходить на Францию. Бельгийцы со скрипом заползли в плей-офф. На их фоне французы выглядят фаворитами. Команда Дешама должна проходить дальше.

Нидерланды способны проходить в четвертьфинал, несмотря на то что заняли только третье место на групповой стадии. Румыны, конечно, упрутся, но по игре и по составу «оранжевые» выглядят предпочтительнее. В противостоянии Австрии и Турции стоит ожидать игры с позиции силы в исполнении команды Рангника.

Несмотря на наличие топовых коллективов в двух последних матчах, шансы всех сборных в каждой из этих встреч приблизительно одинаковые. Словаки обыграли бельгийцев на групповой стадии, поэтому они показали, что могут не обращать внимания на громкие имена англичан. Швейцарские футболисты же гоняли немцев, а итальянцы не хватали звезд в группе B», – написал Бубнов.