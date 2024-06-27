Черданцев оценил скандал с участием Спаллетти и журналиста

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о поведении главного тренера сборной Италии Лучано Спаллетти после ничьей с Хорватией (1:1) на Евро-2024.

Спаллетти вступил в перепалку с журналистом Radio 24 Дарио Риччи.

Тренеру не понравился вопрос, и он грубо ответил представителю СМИ.

«Сколько тебе лет? 51? Тебе еще 14 лет дрочить до моего возраста, мне 65», – сказал тогда Лучано.

– Инцидент Спаллетти и итальянского журналиста – в стиле Лучано?

– Да, абсолютно. В оригинале он общался спокойно и без истерик. Я бы не назвал это глупостью. Может, немного спошлил. Но журналист не обиделся.

Это мой ровесник, я бы сильно не обижался на его месте. Мне не показалось, что это было оскорбление. Я не вижу здесь проблем.

После матча с Хорватией я посмотрел итальянские программы. Там очень прилично прибили Спаллетти. Я предполагаю, что до него вся эта информация дошла.

Думаю, если Лучано послушает критиков и выставит тот состав, который ему рекомендуют, мы увидим более интересную сборную Италию.

Соперник итальянцев по 1/8 финала чемпионата Европы – Швейцария.

Они сыграют в субботу, 29 июня, в 19:00 мск.

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