Петржела оценил игру 39-летнего Роналду на Евро-2024

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела негативно отозвался о выступлении Криштиану Роналду на чемпионате Европы.

У 39-летнего капитана сборной Португалии 1 ассист в 3 матчах группового этапа.

В 1/8 финала Евро-2024 им досталась Словения.

«Смена поколений – неизбежный процесс в футболе. Сейчас Роналду нельзя назвать одним из лучших в мире.

Он им точно был, но в настоящий момент Криштиану проигрывает многим форвардам других сборных. Думаю, он не забьет ни одного мяча на этом Евро», – сказал Петржела.