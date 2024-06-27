Адиев рассказал, как его убедили вернуться в «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев объяснил свое решение возглавить команду из Грозного посреди сезона, несмотря на наличие работы в сборной Казахстана.

– Ранее вас уже звали в «Ахмат» несколько раз. Почему тогда отказывались и что поменялось сейчас?

– Кардинальная разница. Последний раз, когда я отказался, меня звали во время отбора на Евро. Я чувствовал ответственность перед Казахстаном и не мог подвести нацию.

У меня были предложения и помимо «Ахмата», но я ни одно из них не рассматривал, потому что бросить команду на половине пути я не мог.

После фиаско с Грецией я мысленно понимал, что мой путь подошeл к концу. Мне надо было либо уходить, либо оставаться ещe на два года. Мне предложили новый контракт, я сказал, что поеду домой, а потом обсудим.

Приехал, а в этот день у «Ахмата» как раз был кубковый матч с «Оренбургом», после которого Ромащенко подал в отставку. Даудов сразу мне позвонил: «Магомед, у меня нет другого кандидата. Да и времени нет искать. Ты где?»

Я ответил, что дома, поэтому уже на следующий день «Ахмат» согласовал с Казахстаном совмещение. Это мой дом, моя республика. Я не мог отказаться, это был мой долг – помочь родной команде.

– То есть после окончания РПЛ вы уже не рассматривали для себя вариант с уходом из «Ахмата» в пользу Казахстана?

– Да. Я сказал президенту федерации, что пришло время создавать новую команду. Сейчас сборную надо готовить к следующему отбору на чемпионат мира.

За два года в Казахстане я провeл всего 20 игр и чувствовал, что мне нужен вызов, большее количество матчей. Плюс это РПЛ.

Когда я был в «Анжи», мы не соответствовали уровню лиги, при всeм моeм уважении. А здесь у нас есть все условия, я хочу себя проверить.